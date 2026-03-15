【モデルプレス＝2026/03/15】WEST.の小瀧望が3月14日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳STARTOイケメン「彼氏感ありすぎて悶絶」と話題のディズニーショット◆小瀧望、ディズニー降臨小瀧は「ディズニーデートのご共有」と記し、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。くまのプーさんの被り物をしたまま飲み物を楽しむ姿や、食事中の様子