◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ２連覇を狙っていた侍ジャパンが、準々決勝・ベネズエラ戦で逆転負けを喫し、敗退が決まった。第６回大会にして準決勝に進めなかったのは初の屈辱。ドジャース・大谷翔平投手（３１）はチームの先頭に立って２大会連続の頂点を目指し、この試合では先頭打者本塁打も放ったが、９回２死では遊飛に倒れ、最後の打者となった。