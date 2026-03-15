【モデルプレス＝2026/03/15】女優の吉川愛が3月14日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアーの姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】26歳女優「お人形さんみたい」と話題のピンク髪姿◆吉川愛、ピンクヘアーのプリンセスルック披露吉川はリボンやハート、ユニコーンなどの絵文字とともに、ピンク色のウィッグとティアラを身に着けた姿でのショットを複数枚投稿。タイトなシルエットにバルーンスリーブがついたドレスを身に着