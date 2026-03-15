◆大相撲▽春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）西三段目３枚目・生田目（二子山）が、東幕下５９枚目・雷道（雷）を突き出して、無傷の４連勝とした。「はじいて起こしたかったが、起きてくれた。勝ち越しは特に気にしていない」と話した。生田目は昨年６月に左膝を手術し、名古屋場所から３場所連続で全休。先場所に三段目で復帰し、５勝２敗だった。先場所まで装着していた左膝の装具は、今場所からテーピング