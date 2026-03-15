【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の杉浦太陽が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの冷製パスタを披露した。【写真】45歳5児のパパタレ「お店レベル」と話題の手料理◆杉浦太陽、“ノンの好きな”手作りパスタ披露杉浦は「日曜日はWBCを観ながら ノンの好きな生ハムの冷製パスタ作ったよ」とコメントし、妻でタレントの辻希美の好物である冷製パスタを公開。生ハムやトマト、アボカド、ブロッコリーなど色鮮やか