◆オープン戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１５日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの深沢鳳介（おうすけ）投手が本拠ハマスタでの初登板となったソフトバンクとのオープン戦に先発し３回１安打無失点。最速は１４３キロだった。初回、先頭の柳町を歩かせ、２死一塁から山川に変化球を左前に運ばれるも続く秋広を左飛に打ち取って初回をしのぎ「自分の持ち味というか、どんどんストライク取りに行くピッチングを心がけようと思ってまし