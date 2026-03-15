プロ野球ＯＢの岩村明憲さん、糸井嘉男さん、今江敏見さんが１５日、東京スカイツリータウンで開催された「ワールドベースボールクラシック東京ファンゾーンｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」のウォッチパーティーに登場した。初回に大谷翔平が先頭打者弾を放つと会場は大盛り上がりで、糸井さんは「え、マジで！？」とあまりの衝撃に言葉を失っていた。また、“大谷キラー”と呼ばれていた相手先発のＲ・スアレスに対