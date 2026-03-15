高松北警察署 高松市内のスーパーでカップラーメンを盗んで見つかり保安員に暴行を加えたとして39歳の男が事後強盗の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、高松市春日町の無職の男（39)です。警察によりますと男は、15日午前11時45分ごろ高松市内のスーパーでカップラーメン2点販売価格310円を盗んだところを保安員に見つかり呼び止められました。 男は、これを免れようと保安員