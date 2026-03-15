ポーカープレーヤーの岡本詩菜が14日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。意外な経歴を明かし、共演者を驚かせた。岡本が「全然テレビとか出たことないので。緊張はしてます」ともらすと、「博多華丸・大吉」の博多大吉が「改めてご職業というか」が促し、岡本は「プロのポーカープレイヤーをしています」とあいさつ。世界最高峰のポーカーイベントWorld Series of Poker