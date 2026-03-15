◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）日本代表「侍ジャパン」の源田壮亮内野手（33＝西武）が14日（日本時間15日）、準々決勝でベネズエラに敗れ「またチームに戻って、還元できるところは還元していきたい」と悔しさを押し殺した。10打数5安打4打点、四死球は5つで出塁率.667と下位打線から打線を盛り上げ続けた源田。悔しい敗戦を振り返り「やっぱり…どこまでいっ