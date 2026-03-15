「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、まさかの預金残高を公開した。10日の投稿で、自身の資産について「A.何十億円分かはあると思いますが、百億まであるかはわかんないです。数億円のマンションとかももってます」と明かしていた林氏。15日には「服がない。買いに行きたい。最近、お店が開いてる時間に暇な時が少ない。今日、日中珍しく時間ができたかも？と思って服買いにい