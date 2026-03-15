「懐かしい〜」国鉄時代の車両をJR時代の色に塗り替え！新潟県を走る第三セクター鉄道、えちごトキめき鉄道が、国鉄時代に製造された3両編成の交直流電車455・413系を、白と青色の「新北陸色」に塗り替えて2026年3月14日に運転を開始。2026年1月までは国鉄時代のクリーム色とローズピンク色の「交直流急行色」でしたが、分割民営化後のJR西日本が北陸地方で平成時代まで採用していた塗装に“お色直し”されます。【フツーに乗れ