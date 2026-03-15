ヒルトンは、「ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい」を4月7日に開業する。建物は地上20階建て。客室はダブルベッドやクイーン・ツインベッドを備えた13タイプ、21〜44平方メートルまでの全228室を設ける。一部客室はバリアフリー対応とした。ヒルトン・ガーデン・インブランドとして国内2軒目、関東では初のホテルとなる。館内には、19階に位置し横浜港やベイブリッジを望む全112席のオールデイダイニング「Together ＆ Co.