「野菜」という言葉には、どこか素朴で親しみやすい響きがあります。毎日の食卓に並ぶ身近な存在でありながら、季節や土地の恵みを映し出す自然の象徴でもあります。そんな“日常の象徴”ともいえる野菜が、音楽のタイトルに用いられるとき、そこにはユーモアや生活感、あるいは意外なメッセージが込められていることが少なくありません。肩の力を抜いて楽しめるポップな楽曲もあれば、日々の営みや人間らしさを描いた奥深い作品も