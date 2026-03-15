90歳になってから、原爆がもたらした惨状を描き始めた、島原市の男性。 自身が見聞きしたことを後世に伝えようと、95歳の今も絵筆を握り続けます。 【NIB news every. 2026年3月6日放送より】 ロシアによるウクライナ侵攻開始から丸4年となった2月24日。 平和について考える集会が、島原市で開かれました。 ◇封印してきた「原爆の記憶」しかし… 自身の描いた絵を見せながら、被爆した級友とのやり取り