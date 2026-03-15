俳優の山崎賢人さん（※崎は「たつさき」）のマネジャーが運営する公式Instagramアカウントは3月14日、投稿を更新。3月13日から公開されている映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のオフショットを披露しました。【写真】山崎賢人、『ゴールデンカムイ』オフショット！「無邪気なところがもうたまりません」同アカウントは「今日の山粼さん 撮影中雪を感じ取る山粼さん」とつづり、2枚の写真を投稿。2枚目の写真