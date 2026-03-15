言葉のパズルを通して、凝り固まった日常の思考を少しだけ解きほぐして、自由な発想を楽しんでみませんか？今回は、誰かを信頼するときに使う言葉から、宇宙にまつわる名前などを用意しました。4つの空欄すべてを埋める共通の2文字は何か、イメージを膨らませて考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。ま□□る□□き□□っと□□いヒント：地球のすぐ外側を公