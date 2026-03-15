第９８回選抜高校野球大会は１９日、甲子園球場で開幕する。春の聖地で躍進を期す注目校を紹介する。神戸国際大付（兵庫）準優勝を果たした昨秋の明治神宮大会は、苦い記憶としてナインの胸に残る。九州国際大付（福岡）との決勝は打線がちぐはぐで１点しか奪えず、１０点差での大敗。自信のある「力」で、負けた。準決勝までの２試合で計５本塁打をマークし、強力打線を印象づけた。だがそれゆえに、「試合を重ねるうちに