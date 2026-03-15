■第50回全日本競歩能美大会・ハーフマラソン競歩（15日、石川・能美 21.0975km）【マラソン歴代ランキング10傑】男子の日本記録は大迫傑の2時間04分55秒、矢田みくにが初マラソン歴代最高今年9月に32年ぶりに名古屋で開幕するアジア大会の代表選考会を兼ねた第50回全日本競歩能美大会（ハーフマラソン競歩）が行われ、男子35?競歩の日本記録保持者（2時間21分47秒）の川野将虎（27、旭化成）が1時間21分52秒で優勝。アジア大会代