お笑いトリオ「東京03」の角田晃広（52）が15日、都内で劇場アニメ「パリに咲くエトワール」（監督谷口悟朗）の公開記念舞台あいさつに登場した。1912年のフランス・パリを舞台に画家とバレリーナを目指す2人の少女が夢に向かっていく姿を描く。角田は声優初挑戦。和食レストランの雇われ店長エンゾを演じた。「キャラ的にも大声を出すことを意識しました」とアフレコに臨む際の心境も明かした。起用した谷口監督は芝居より