競輪を統括するJKAは15日、静岡県伊豆市の日本競輪選手養成所で6日に行われた訓練中に男子選手候補生1人が落車事故に遭い、13日未明に亡くなったと発表した。JKAの木戸寛会長は「若い尊い命が失われたことは痛恨の極みであります。再びこのような痛ましい事故が起きぬよう、事故の未然防止に努めてまいります」とコメントした。