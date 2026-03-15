俳優の和田正人（46）が15日、自身のXを更新。同日行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍JAPANがベネズエラに敗れたことを受け、大谷翔平について思いをつづった。【画像】「勝っても負けても漫画の主人公みたい」和田正人の投稿和田はWBCについて「投手大谷が、ラストバッターのトラウトから三振を奪って優勝した、前回大会を思い出した」と投稿。「ラストバッター大谷。不思議なもんで、こういう場面に巡り