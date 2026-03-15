【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は１５日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の立ち会いの下、「６００ミリ超精密多連装ロケット砲」の発射実験が１４日、行われたと伝えた。日韓両国が１４日に発射を確認した弾道ミサイルを指すとみられる。韓国では、９日から朝鮮半島有事を想定した定例の米韓合同軍事演習「フリーダム・シールド（自由の盾）」が行われており、北朝鮮はこれに反発したとみられる。同通