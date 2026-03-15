◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム(15日、東京ドーム)巨人・平山功太選手が先制タイムリー3ベースを放ちました。育成3年目の平山選手は前日ファームでのオイシックス戦に出場。この日は1軍での試合に1番・センターでスタメンに名を連ね、オープン戦初出場を果たしています。初回の第1打席は日本ハム先発・有原航平投手の前に三球三振。しかしノーアウト1塁で迎えた3回の第2打席、初球のツーシームを捉えると打球はセンター横を