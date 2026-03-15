キューバのディアスカネル大統領は米国と協議を開始したことを発表した/President of Cuba/YouTube（CNN）キューバのディアスカネル大統領は13日、キューバ当局が米国と協議を行ったことについて初めて認めた。キューバは経済危機に直面しており、トランプ米大統領からは強い圧力を受けている。ディアスカネル氏は国営テレビで放送された映像の中で、「こうした協議を後押しした国際的な要因がある」と述べ、協議の目的は「解決が