【漫画】本編を読む『「女はおごられて当然」と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話』（コニシナツコ/KADOKAWA）は、令和の婚活事情と、私たちが無意識に抱えている「古い価値観」のズレを、鋭くかつコミカルに描いた作品だ。主人公の脇田アイコは34歳。彼女の恋愛観はどこか昭和の香りが漂っている。「デート代は男が出すべき」「おごってもらうことで大事にされていると実感する」という考えだ。そんな彼女がマッチングアプ