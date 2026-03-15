全日本プロレス１５日の後楽園ホール大会で、春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６」（４月１２日、後楽園で開幕）のブロック分けと全公式戦の日程が発表された。全１６名で争われる本リーグ戦は２ブロック制で開催。各ブロックの上位２名が５月１７日大田区大会での決勝トーナメントに進出し、同日優勝決定戦が行われる。ブロック分けは以下の通り。《Ａブロック》宮原健斗、タロース、安齊勇馬、斉藤レイ、潮崎豪、