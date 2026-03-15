定年後も再雇用で働くという人は少なくないと思います。給料と年金の両方を得て、老後の生活資金にできればうれしいですよね。 ところが、友人から「そんなに稼ぐと年金をもらえなくなる」と忠告されてしまったら「え？ せっかく保険料を払ってきたのに？」と疑問を持つ人も多いはずです。 本記事では、給与と年金の合計額によって、年金の一部がカットされる可能性とその仕組みを解説します。 友人が心配したの