ＷＢＣ日本代表の「侍ジャパン」はベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に５―８で敗れ、４強入りならず。今大会１３打数無安打に終わった近藤健介外野手（３２＝ソフトバンク）は試合後、悔しさをにじませながら報道陣の取材に丁寧に応じた。「本当に優勝するために来ていたので。何もできずに終わってしまったのは悔しいですし、まだまだ足りないものがあるなと感じました」。チームの連覇だけを見据えて大会に臨んでいただけに