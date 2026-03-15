小田原競輪Ｆ?「万葉の湯杯争奪戦」は１６日に開幕する。１２Ｒ初日特選は昨年までＳ級Ｓ班に君臨していた新山響平が３車となって人気を集めそうだが、そこに割って入るのが地元の佐々木真也（３１＝神奈川）で「新山さんにジカ」で番手の大槻寛徳との競りを選択した。考えた末での決断だった。地区的に一人という状況はあるにせよ、最優先にしたのは「勝つためにはどうするべきか」。初日特選はあらかじめメンバー構成が予想