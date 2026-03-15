第６回ＷＢＣで大会連覇を目指した日本代表が１４日（日本時間１５日）、ベネズエラとの準々決勝（マイアミ）に５―８で敗退。ベスト４進出を逃し、涙をのんだ。最後は大谷翔平（３１＝ドジャース）のバットでも劣勢を覆せなかった。３点ビハインドの９回二死無走者で打ち上げた打球に力はなく、相手遊撃手のトーバー（ロッキーズ）のグラブに収まった。１次ラウンドで１２打数無安打、この日はスタメンから外れて９回二死から