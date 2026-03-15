NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では小栗旬さんが織田信長を演じている。歴史評論家の香原斗志さんは「圧倒的な権力者としての信長像が、よく打ち出されている。ただ、会議のシーンには違和感を覚えている」という――。写真＝iStock.com／Wikimedia Commons織田信長像（神戸市立博物館蔵、写真＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons） - 写真＝iStock.com／Wikimedia Commons■「豊臣兄弟！」で気になるシーン織田信長（小栗