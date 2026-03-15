3月15日、中京競馬場で行われた11R・金鯱賞（G2・4歳上オープン・芝2000m）は、古川吉洋騎乗の8番人気、シェイクユアハート（牡6・栗東・宮徹）が勝利した。ハナ差の2着に6番人気のジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）、3着に1番人気のクイーンズウォーク（牝5・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは1:58.1（良）。2番人気で戸崎圭太騎乗、ドゥラドーレス（牡7・美浦・宮田敬介）は、5着敗退。【中日新聞杯】シェイクユア