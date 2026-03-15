【モデルプレス＝2026/03/15】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが3月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻で女優の北川景子とのやりとりを披露した。【写真】北川景子「日アカ」での美肩際立つドレス姿◆DAIGO、北川景子の表彰状とトロフィー公開13日、北川は東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。映画「ナイトフラワー」で優秀主演女優賞