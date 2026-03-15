俳優クォン・サンウと女優ソン・テヨン夫妻の長男・ルクヒ君が、両親の優れた遺伝子を引き継いだ圧倒的なビジュアルを披露し、大きな注目を集めている。そんななか、ルクヒ君に芸能界進出説が浮上し、母ソン・テヨンが噂に言及した。【写真】遺伝子強すぎ…ルクヒ君、“高身長イケメン”と話題最近、自身のSNSアカウントを開設したルクヒ君。投稿される日常の姿は瞬く間に拡散され、ネット上で大きな話題を呼んでいる。ルクヒ君は