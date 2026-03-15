盛り上がりかけていた恋でも、「オレって貢がされるかも…」と思わせた瞬間、男性の心は一気に冷めてしまうもの。そこで『スゴレン』男性読者の意見を参考に、「『もしかしてお金目当て？』とデート中に男性をドン引きさせてしまう言動」を紹介します。【１】高級ブランドを見ながら「これほしい。」と当然のように言われる「前の彼は高いものを買ってくれる人だったのかな、と妄想をしてしまう」（２０代男性）など、露骨なおねだ