◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの種市篤暉投手（２７）＝ロッテ＝がＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦で、２点ビハインドの７回から５番手としてマウンドに上がり、２イニングを投げて１安打１失点の内容だった。８回には痛恨の悪送球で追加点を献上していた。種市は７回は先頭ガルシアを遊ゴロ、アラエスを二ゴロに打ち取ると、スアレスは３球三振で封じ