◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの佐藤輝明内野手は「２番・右翼」でＷＢＣ２度目の先発出場を果たし、３回１死一、二塁で同点二塁打を放った。直後に森下が勝ち越し３ランを放ち、阪神コンビで打線をリード。「僕ら以上に向こうの打線が上回ったということ。ベネズエラが強かったと思います」と逆転負けを受け止めた。２５年は４０本塁打と１０２打