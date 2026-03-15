香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3・香川ファイブアローズは15日、敵地・三重県営サンアリーナでヴィアティン三重と対戦し、105対75で快勝しました。 香川は第1クォーターから主導権を握り、28-20とリードを奪います。続く第2クォーターでも28-19と点差を広げ、56-39で前半を折り返しました。 第3クォーター。香川は三重の攻撃をわずか9