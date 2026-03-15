◆全日本プロレス「ドリームパワーシリーズ２０２６」（１５日、後楽園ホール）観衆１２７８全日本プロレスは１５日、「ドリームパワーシリーズ２０２６」開幕戦を行った。メインイベントの世界タッグ選手権試合で王者組で「タイタンズ・オブ・カラミティ」（Ｔ・Ｏ・Ｃ）綾部蓮、タロースが「斎藤ブラザーズ」斉藤ジュン、斉藤レイと対戦した。弟のレイが２・２３大田区大会で右肩の負傷から半年ぶりに復帰した「斉藤ブラザ