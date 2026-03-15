◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンが乱打戦で逆転負けを喫し、準々決勝で敗退。４強入りを逃すのは、ＷＢＣを含む主要３大大会で日本史上初となった。近藤健介外野手は「ここで負けるのは悔しいですし、個人としても何もできなかったなと思います」と悔しさを口にした。今大会は大谷の後を打つ「２番・右翼」でスタートしたが、１次ラウンドを１２打数無