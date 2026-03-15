◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）阪神・森下翔太外野手が侍ジャパンの窮地で躍動した。３回に佐藤輝の同点二塁打に続き、１死二、三塁で一時勝ち越しの３ラン。打った瞬間に右手を挙げ、絶叫してダイヤモンドを一周した。ＷＢＣ初本塁打は値千金。勝てば問答無用のヒーローだった。無念の敗退となったが「１００％を出そうとした結果が、すごくいい形につながった。