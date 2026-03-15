１４日、リターンする王楚欽。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶3月15日】卓球の国際大会、ワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズ重慶は14日、中国重慶で男子シングルス準々決勝が行われ、中国の王楚欽（おう・そきん）が日本の松島輝空に2-4で敗れ、準決勝進出を逃した。１４日、リターンする松島輝空。（重慶＝新華社記者／黄偉）１４日、試合に臨む王楚欽。（重慶＝新華社記者／黄偉）１４日、リターンする松島