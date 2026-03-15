お笑いタレントのカンニング竹山（54）が15日、文化放送「野村くにまる日曜ぐらいは…」（後1・30）に生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンが準々決勝敗退に終わったことについて語った。連覇を目指した侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米マイアミでベネズエラと対戦。1点リードされた1回裏、大谷翔平の同点ソロなどで一進一退の攻防を繰り広げた。3回には森下翔太の3ランなどが飛び出