◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に5試合連続「5番・三塁」で先発出場。4打数2安打ながら「チャンスで打てなかったことが全てかなと思います」と早すぎる敗退に肩を落とした。1次ラウンド初戦から全ての試合でスタメンに「5番・三塁」で名を連ねた