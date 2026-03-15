◇第6回WBC準々決勝日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日フロリダ州マイアミ）悔しさだけが残る終戦だった。近藤健介外野手（32）は勝利を収め、歓喜に沸くベネズエラナインを視界に入れながら、ぼう然と頭を抱えた。「負けて終わるのは悔しいですし、個人としても何もできなかった」と後悔の思いが口を突いた。1次ラウンドは12打数無安打と不調を極め、この日はスタメンから外れ、ベンチから戦況を見守った。出番は土壇