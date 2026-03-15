２児のパパであるタレントの有吉弘行が１４日、Ｘを更新。パパ、ママなら一度はやる子育てあるあるを投稿し、８００件を超えるコメントが寄せられた。有吉は「オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません」と投稿。紙おむつを洗濯機で洗濯してしまったようで、その中に入っている高分子吸水材が洗濯機の中で“爆発”したようだ。紙おむつをうっかり洗濯してしまうのは、育児中のパパママあるあるで、コメント欄には「絶対