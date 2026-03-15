【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAでレーカーズの八村塁は14日、本拠地ロサンゼルスでのナゲッツ戦に途中出場で25分24秒プレーし、6得点、4リバウンドだった。チームは延長の末に127―125で競り勝ち、5連勝で42勝25敗とした。