◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）が15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦に「6番・一塁」で先発出場。4打数1安打も打点なしに終わり、チームを勝利に導くことはできなかった。敗退した試合後、取材に応じた村上は「凄く悔しいですけど、野球の難しさだったり