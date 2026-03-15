「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンは逆転負け。４強入りはならなかった。初回にアクシデントがあった。侍ジャパンの鈴木誠也外野手が二盗を試みた際に足を負傷して、交代。チームは試合中に「右膝の違和感」と発表した。今後については「引き続き経過を見ていく」とアナウンスされた。代わって入った森下が勝ち越し３ランを放つなど、鈴木の思いに応える活躍。だが、チ